МИД о деле против России в Гаагском суде: мы убеждены, что выиграем это дело

Об этом она заявила в понедельник в Гааге журналистам после завершения первого дня слушаний.

"Мы убеждены, что выиграем это дело. У нас есть все основания на принятие судом положительного решения, потому что мы не просим ничего лишнего, что выходило бы за рамки компетенции этого суда. И мы не просим ничего, что выходит за пределы выполнения страной - подписантом этих конвенций своих обязанностей", - сказала Зеркаль.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно сроков принятия такого решения, заместитель министра указала, что это будет зависеть от того, как "процедурно суд определит необходимое им время для принятия решения". "В случае с Грузией это было довольно быстро - они в течение трех недель определили предупредительные меры. Учитывая то, что мы ставим вопросы по выполнению двух конвенций, это может быть несколько дольше", - пояснила она.

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Зеркаль отметила, что будущие решения суда являются обязательными для выполнения всеми сторонами. "Россия, конечно, может делать все, что считает нужным, даже называть белое черным. Для Украины это будет первое юридическое закрепление соответствующих обязанностей РФ соблюдать как конвенции, так и решение суда. Нарушение этих обязанностей также выведет Россию в другой клуб - клуб стран, которые не выполняют ни международное право, ни решения суда. А это уже другая плоскость отношений", - подчеркнула она.

Заместитель министра подчеркнула, что эти слушания "очень много значат для Украины". "Мы сделали значительный шаг, чтобы прийти сюда и защитить права человека в Украине. И мир услышал о том, что происходит в Украине. Это то, к чему мы шли два года", - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня завершился первый день слушаний в Международном суде ООН дела "Украина против России". Завтра свои аргументы в суде представит Россия. После чего сторонам дается еще два дня, чтобы объяснить свои позиции. Результатом этих слушаний должно быть определение суда - удовлетворить или нет запрос Украины на введение временных мер. Решение будет окончательным и обязательным для выполнения всеми сторонами.

***Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января 2017 г. с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.