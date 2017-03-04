Шкиряк: Россия в марте попытается дестабилизировать ситуацию в Украине

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник главы МВД Зорян Шкиряк, отвечая на вопрос относительно очередной волны дестабилизации ситуации в Украине, за которой стоит Россия.

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"Россия на протяжении двух с половиной лет и по сей день максимально осуществляет грубые шаги по дестабилизации Украины. Что касается их интенсивности, то они зависят от политического контента и периода, в котором находится Украина. По нашей оперативной информации на совещании, которое состоялось в конце 2016-го при участии помощника президента РФ Суркова с представителями российских спецслужб, определялись планы дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине в период от конца февраля до конца марта", - сказал Шкиряк.

По его мнению, это связано с активизацией политического сезона, прежде всего в Верховной Раде. Кроме того, так уж сложилось, что поздняя осень и ранняя весна являются наиболее благоприятными периодами для попыток расшатывания ситуации путем проведения различных политических акций.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не допустит дестабилизации ситуации в Украине.