ОПОРА предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции заявила председатель правления этой организации Ольга Айвазовская.

По ее словам, соответствующий законопроект подготовлен с участием представителей Национальной полиции, Министерства внутренних дел и общественных организаций, который после дискуссий в обществе целесообразно было бы вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины.

В свою очередь, народный депутат Украины Александр Черненко (фракция «Блок Петра Порошенко») отметил, что «у нас сегодня полностью пробуксовывает любая избирательная реформа и глобальная реформа избирательной системы», поэтому целесообразно начинать с отдельных документов, которые будут решать важные проблемы с тем, чтобы запустить процесс изменений.

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная отметила, что каждые новые выборы подтверждают «талантливость технологов в сфере различных манипуляций, которые применяются во время тех или иных выборов». По ее словам, среди угроз, которые наиболее искажают волеизъявление граждан, «функционирование определенных фейковых субъектов в избирательном процессе - засилье так называемых технических политических партий и технических кандидатов». Она подчеркнула, что важно, чтобы законодательство имело «предохранители против участия так называемого фейкового бренда в избирательном процессе».

Как проинформировал начальник управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Алексей Крюков, за последние 2,5 года следственными подразделениями начато более тысячи уголовных производств за нарушение избирательного законодательства. «На сегодняшний день из этого массива почти в 100 случаях уже сообщено о подозрении, и производства направлены в суд», - сказал он и при этом поддержал необходимость усиления ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, представляя разработанный законопроект, отметил, что предлагается установить ответственность в виде лишения права занимать определенные должности за препятствование осуществлению избирательного права.

По его словам, также предлагается ввести уголовную ответственность за уклонение без уважительных причин от исполнения своих обязанностей председателями, заместителями и членами избирательной комиссии - ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Клюжев сообщил, что законопроектом предлагается лишение свободы за незаконную выдачу избирательных бюллетеней сроком один-два года. Он отметил, что предлагается ввести уголовную ответственность за фальсификацию, подлог, похищение или уничтожение избирательной документации, но вместе с этим предусмотрено освобождение от такой ответственности лиц, которые сами сообщили о совершении преступления и способствовали его раскрытию.

Юридический консультант Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба отметила, что предусмотрено усиление ответственности за подкуп избирателей. В частности, предлагается предусмотреть 6 лет лишения свободы за предложение, обещание и предоставление избирателю неправомерной выгоды.