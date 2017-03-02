Порошенко на встрече главой МИД Германии подчеркнул важность усиления санкций против России

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

"Глава государства акцентировал на ведущей роли Германии в консолидации европейских усилий в вопросе защиты украинского суверенитета от российской агрессии, что является залогом восстановления стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава МИД Германии не видит оснований для отмены санкций против России

Стороны детально обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки, вызванное обстрелами пророссийских боевиков.

Порошенко подчеркнул, что спровоцированная боевиками новая эскалация насилия на Донбассе, признание документов так называемых "ЛНР" и "ДНР", присвоение украинских предприятий является очередным свидетельством агрессии России против Украины и требует применения новых санкционных инструментов со стороны ЕС.

Глава государства поблагодарил за вклад Германии в принятие недавних решений относительно разблокирования процесса предоставления украинцам безвизового режима. В свою очередь министр иностранных дел Германии заверил в поддержке скорейшего внедрения безваза.

Порошенко и Габриэль также отметили положительную динамику укрепления экономического партнерства между Украиной и ФРГ.