Россия использует Донбасс для дестабилизации всей Украины – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Киеве.

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«Россия фундаментально заинтересована в другом – в использовании Донбасса для дестабилизации всей Украины, и в этом заключается фундаментальная проблема. Мы разговаривали в разных аспектах об этом. Нам нужно просто выполнять то, что написано, и то, что было согласовано два года назад», - заявил он.

«К сожалению, имея три года с момента начала оккупации Крыма, логика российских действий совершенно ясна, и это логика сознательной эскалации всеми своими действиями: признание документов (выданных в ОДЛО), так называемая «национализация» компаний Донбасса», - подчеркнул министр.

По словам Климкина, Россия намерена разрушить на Донбассе украинскую реальность и создать там российский протекторат.