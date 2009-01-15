Путин: Украина устроила газовую блокаду Европе

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что Украина «устроила газовую блокаду» Европе, чтобы получить дешевый газ для себя. Об этом он сказал первому каналу германского телевидения «АРД», сообщили УНИАН в пресс-службе Правительства РФ.

«Украина, по сути, устроила газовую блокаду Европе. Зачем? В борьбе за то, чтобы получить нерыночные, низкие цены на закупаемый у нас газ», - сказал В.ПУТИН.

При этом он добавил, что Россия не заинтересована приостанавливать поставки потребителям, так как это уменьшает доходы страны.

«После распада Советского Союза образовались новые транзитные страны, которые пытаются использовать свое монопольное транзитное положение для того, чтобы получить преференции. Получить дешевые цены на газ, прежде всего - ниже рынка», - уверен В.ПУТИН.

По его словам, газ является одним из ключевых, базовых инструментов формирования рыночных цен на другие товары на европейском и мировом рынках.

«И если, скажем, кто-то из наших соседей на западном направлении, например, украинские партнеры, получают газ по низким ценам, а европейские страны, страны Евросоюза получают по высоким, то тогда их продукты на международных и европейских рынках - химия, металлургическая промышленность, ряд других изделий - становятся неконкурентоспособными. А украинские партнеры в данном случае получают огромные преимущества нерыночного характера», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его мнению, экономики постсоветских стран - не только Украины, но и России, Беларуси, Казахстана и всех других - если не будут иметь ясных рыночных сигналов по ценам на первичные энергоносители, то тогда эти экономики никогда не будут стремиться к энергосбережению.

«Мы собираемся и внутри Российской Федерации выводить внутренних потребителей на европейскую формулу ценообразования по газу. Мы делаем это сознательно, с понимаем того, что только рыночным способом можно побудить экономику переходить к новейшим технологиям, в том числе и в сфере энергосбережения. Только так можно сделать ее конкурентоспособной», - добавил премьер РФ.