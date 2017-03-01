НАБУ готовит документы для экстрадиции судьи-"баночника" Чауса из Молдовы

16:44, 01 марта 2017
Политика
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины готовят документы для экстрадиции задержанного в Молдове судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

окончательное решение по экстрадиции Чауса будет принимать суд Молдовы / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАБУ.

Отмечается, что после получения от Молдовы официальной информации о задержании Чауса НАБУ будет иметь возможность в 10-дневный срок направить ходатайство об экстрадиции судьи в Генеральную прокуратуру Украины как уполномоченный государственный орган в этих вопросах. Далее генпрокурор должен направить запрос компетентному органу иностранного государства о выдаче лица в Украину.

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При этом в НАБУ отметили, что окончательное решение по экстрадиции Чауса будет принимать суд Республики Молдова.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса во время получения неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности.

Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, с 11 ноября – в международный розыск.

28 февраля судью Чауса задержали в Молдове.

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Новость в сюжете: Задержание судьи Чауса в Молдове
Теги: #Чаус#взятка#Молдова#экстрадиция