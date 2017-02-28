В ЕП считают, что сегодняшняя встреча по "безвизу" для Украины "будет первой и финальной"

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Европарламенте, где и состоится встреча представителей сторон - ЕП, Совета ЕС и председательствующей в ЕС Мальты.

"Скорее всего, сегодняшняя встреча будет первой и окончательной", - отметили в Европарламенте.

В соответствии с процедурой, после одобрения либерализации визового режима с Украиной на межинституциональных переговорах это решение должно быть подтверждено Комитетом постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) и Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС. Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета. Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

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Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного приостановления таких режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

14 февраля Европарламент одобрил механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

27 февраля Совет ЕС принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.