Украина намерена стать членом Совета ООН по правам человека на период 2018-2020 годов - Климкин

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

«Украина готова работать над усилением возможностей Совета ООН по правам человека, если она будет избрана в октябре в Совет ООН на период 2018-2020 годов», - отметил Климкин.

Как сообщается на сайте Постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, решение о создании нового органа ООН в области прав человека - Совета ООН по правам человека (СПЧ) было принято в сентябре 2005 года во время саммита глав государств и правительств в Нью-Йорке.

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В рамках реализации этого решения 15 марта 2006 года 60-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию 60/251, в которой содержатся положения относительно мандата, работы, состава и процедуры избрания членов Совета. Согласно резолюции, главной целью СПЧ является защита прав и основных свобод человека на справедливой и равной основе, а также эффективная координация и интеграция деятельности, касающейся прав человека в рамках системы ООН.

В своей деятельности СПЧ руководствуется принципами универсальности, непредвзятосьти, объективности и неизбирательности, а также принципом конструктивного международного диалога и сотрудничества в целях содействия поощрению и защите всех прав человека – гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, в том числе права на развитие.

В состав СПЧ входят 47 государств-членов, которые избираются членами Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования по географическому распределению: группа африканских государств – 13 мест, группа азиатских государств – 13 мест, группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест, группа восточноевропейских государств – 6 мест и группа западноевропейских и других государств – 7 мест. Члены СПЧ выполняют свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на переизбрание после двух подряд сроков членства.

Как известно, в течение февраля Украина председательствовала в Совете Безопасности ООН.