Литвин хочет лишить депутатов каникул

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обещает поставить на голосование предложение о работе парламента без каникул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента, отвечая на предложение народного депутата Украины из фракции Партии регионов Василия ХАРЫ.

Он сообщил, что в 11.00 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что он на Согласительном совете поставит на голосование вопрос о работе парламента без каникул.

Как сообщалось, в пятницу, 16 января, предусмотрено закрытие третьей сессии ВР шестого созыва, а 3 февраля предусмотрено открытие четвертой сессии.