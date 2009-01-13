Янукович требует отставки правительства и импичмента Президенту

Фракция Партии регионов требует немедленной отставки правительства и начала процедуры импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он также требует включить на четверг, 15 января, для рассмотрения в парламенте проекта резолюции об отставке правительства. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что фракции, которые “поддержат это безответственное правительство”, будут нести ответственность. “Давайте вместе освободим страну от этих авантюристов”, - призвал он

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул необходимость создания Временной следственной комиссии для расследования злоупотреблений власти в вопросах снабжения газа.

Характеризуя нынешнее рассмотрение в парламенте вопроса относительно состояния украинско-российских газовых взаимоотношений, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что выступление министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА “выглядело как лепет”. Лидер Партии регионов выразил надежду, что “это уже последняя “помаранчевая” зима.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что от сегодняшней власти “услышать правду практически невозможно”. По его словам, “давали сладкие обещания, пускали туман красивыми словами, а теперь боятся людям в глаза смотреть”. “Но это недолго”, - сказал он. “Суд праведный – от него не убежишь”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов обвинил фракцию КПУ в том, что в июле 2008 года она не поддержала голосованием отставку нынешнего правительства. По его словам, если бы такая отставка произошла, “мы бы еще успели подготовить Украину к страшным испытаниям”.