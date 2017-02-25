Жебривский: Поездка Савченко к боевикам на Донбассе - работа в ущерб Украине

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

"То, что она уехала к боевикам и говорят, что рискует жизнью, это лукавство. Сегодня спекулирование и игра на освобождении наших ребят ничего не изменит. Объятия, легитимизация боевиков ничего доброго депутату не приносит. Это работа в ущерб Украине", - заявил Жебривский.

Также Жебривский не исключил возможность виновности Савченко в госизмене.

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"Если это подтвердится, если дадут показания бойцы, этого будет достаточно, чтобы человеку объявить подозрение и привлечь к уголовной ответственности. Когда человек с передовой призывает солдат бросать позиции и идти на Киев, понятно, что здесь есть государственная измена. Надо провести следствие. Матиос должен внести в Единый реестр заявление Рычковой и провести расследование", - заявил Жебривский.

Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».

Как сообщал УНИАН, сегодня боевики заявили, что Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснение по поводу ее сегодняшней поездки в Донецк.