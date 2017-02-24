У Савченко отреагировали на заявление нардепа от БПП о якобы ее призывах к военным покинуть позиции на Донбассе

"Вот то, что Рычкова заявляла - это откровенная ложь, я извиняюсь за слово", – сказала Вера Савченко "Украинской правде".

Она отметила, что они с сестрой 20 февраля были в Авдеевке. Также, по словам Веры Савченко, они встречались с бойцами "Айдара", поскольку у них там есть давние друзья.

Как отметила Вера Савченко, они ездят к бойцам, чтобы подбодрить их. "Надежда не тот депутат, который может завезти ребятам вагон дорогущих тепловизоров или еще что-то. Но по крайней мере общение очень позитивное, и я вижу у ребят очень позитивное настроение", - сказала Вера Савченко.

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Она категорически опровергла заявления о том, что Надежда Савченко во время общения с бойцами призвала их покинуть позиции и идти на Киев.

По мнению Веры Савченко, против ее сестры ведется информационная кампания: "Это дальше вкиди, чтобы уничтожить Надю. Они закидывали ей измену государству, не получилось. Теперь вот подстрекательство к дезертирству".

Вера Савченко отметила, что о своих поездках в зону АТО они отчитываются в Facebook. По мнению Веры Савченко, такие заявления Рычковой являются очередной попыткой дискредитации Надежды Савченко.

Она напомнила, что ее сестра - единственный народный депутат, который добровольно объявила об отказе от депутатской неприкосновенности. "Надежда говорит правду, плюс ее уважают и приглашают в мире международники. Так надо быстро из Надежды сделать агента Кремля", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне АТО и ехать "свергать преступную власть".