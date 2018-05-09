События недели: версия читателей УНИАН – скандал с арендой Крыма, признание паспортов "Л/ДНР", смерть Чуркина и открытие NASA

Началась эта неделя с реакции на признание Россией действительными «удостоверяющих личность» бумажек, которые выдают власти так называемых ЛНР и ДНР. Кроме самих «паспортов», РФ признала действительными также и другие «документы» - свидетельства о рождении и смерти, заключении брака, дипломы об образовании и так далее. В указе Путина утверждается, что «паспорта» «Д/ЛНР» признаются якобы временно, до урегулирования ситуации на Донбассе. А на основании этих псевдодокументов разрешается въезд в Россию.

В Украине на это отреагировали однозначно – это явное и грубое нарушение Минских договоренностей. Порошенко сообщил, что уже успел пожаловаться на этот беспредел вице-президенту США, отметив, что лично для него это стало очередным доказательством действия российской оккупации. В Раде же подобные действия расценили как подготовку к национализации украинского имущества на оккупированных территориях. Отреагировали на это и наши западные партнеры в лице ЕС, США и ОБСЕ - все они в унисон заявили, что никто, кроме России, эти бумажки не признает, указ Путина противоречит духу Минских договоренностей, да и вообще, по словам генсека ОБСЕ, Москва сделала шаг назад от и без того далекой цели. Но это, правда, смотря какие цели Россия преследует.

На данный момент стало уже понятно, что все попытки запихнуть назад, в «большую Украину», неподконтрольные нам территории на условиях Кремля, потерпели крах.

Тактика Киева затягивать все и вся, попутно, упираясь любым попыткам внедрения Донбасса на чужих условиях, пока приносит свои плоды. Для России же военная авантюра в Сирии, которая изначально всеми расценивалась как попытка размена в вопросах Крыма и Донбасса, серьезных результатов так и не принесла, а надежды на Трампа, который увяз во внутренних проблемах, рассеиваются с такой же скоростью, как утренний туман накануне солнечного дня. И так - по всем направлениям.

В то же время, просто бросить Донбасс, так и не добившись уступок по Крыму, не хочется – будут одни убытки, а вложено, все-таки, ресурсов немало, да и объяснить это россиянам, верующим в рассказы «как русские своих не бросают», будет довольно тяжело.

В общем, судя по всему, в Москве окончательно поставили крест на Минске и решили начать на Донбассе ползучую «приднестровизацию». С целью заморозить конфликт надолго, чтобы проблема оккупированных территорий, со всеми вытекающими неприятностями в виде коррупции, военных расходов, криво работающей экономики и напряжения в обществе, не давала киевским властям возможности переключиться на Крым.

Признание же паспортов «ЛНР» и «ДНР», вкупе с полным переходом с 1 марта на рубль и отменой хождения гривни на этих территориях, очень удобно ложится в тактику закрепления тупикового статуса оккупированных территорий на Донбассе.

Здесь также стоит отметить, что, продемонстрировав свою поддержку боевикам, юридически Кремль оставил себе лазейку для отхода, поскольку непосредственно в самом указе Путина речь идет не об «ЛНР/ДНР», а об «отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины». При этом в указе упоминается, что признаваться эти документы будут до «политического урегулирования ситуации в этих районах». Таким образом, с одной стороны, в Москве цементируют разрыв Украины с оккупированными территориями, а с другой - подают сигнал, что все можно отыграть назад.

Напоследок, стоит упомянуть еще об одной, довольно экзотической, но интересной, версии о причинах, побудивших Кремль пойти на такой шаг. Якобы, с помощью такого инструмента (путем признания «паспортов», которые упрощают выезд в Россию), в рамках негласных договоренностей с Западом, Москва перед компромиссной передачей «Л/ДНР» под крыло Украины, таким образом «вымоет» с этих территорий всех, кто категорически против киевской власти. Так будет устранен один из факторов, отбивающий у Киева желание начать реальные шаги по реинтеграции «Л/ДНР» – нелояльность населения.

Еще одной историей, заинтересовавшей наших читателей и связанной с российской агрессией, стал скандал с предложением нардепа Артеменко из Радикальной партии о сдаче Крыма в аренду России. Все началось с публикации в газете The New York Times, в которой речь шла о том, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передан план по отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России.

В рамках плана, якобы разработанном нардепом Артеменко, говорится о выводе всех российских войск из Восточной Украины и передаче ОРДЛО под контроль Киева. Кроме того, планом предусматривается проведение референдума, на котором украинцы должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на длительный период - 30-50 лет. После этого, уже в Крыму, под контролем международных организаций, проводится референдум, который должен окончательно решить вопрос принадлежности полуострова. Но и это еще не все. План «арендодателя» Артеменко также предусматривает аннулирование Минских соглашений, закрепление нейтрального статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО, ЕС и Таможенный союз.

В итоге, в Украине тут же объявили, что за этим планом торчат уши российских спецслужб, а Артеменко – пешка в чужой игре. Радикальная партия исключила нардепа из своей фракции и потребовала сложить мандат, генпрокурор Луценко заподозрил его в государственной измене и сообщил об открытии против него дела прокуратурой АРК Крым, после чего парламентарий получил повестку на допрос.

Путинский глашатай Песков от имени Кремля сразу же открестился от этого плана, пафосно заявив, что сама формулировка насчет аренды «своей территории» абсурдна, а решать «украинскую» проблему можно только на основе Минских договоренностей. Здесь стоит отметить один интересный нюанс. Когда речь идет об украденном Крыме, так это - «своя территория», которую в аренду брать/отдавать нельзя. Но стоит только заговорить о Курильских островах, так можно с японцами пообсуждать и «совместное пользование». Такая вот она, гибридная политика.

Но вернемся к «плану Артеменко». Есть большая вероятность, что подобные вбросы, с целью постепенного привыкания общества к необходимости поиска компромиссов и навязывания мысли «Крым в обмен на Донбасс», будут и дальше регулярно всплывать в нашем информационном пространстве. И будет это длиться до тех пор, пока наши власти, наконец-то, не разработают и не примут на законодательном уровне понятный для всех и адекватный план действий, направленный на реализацию политики по возвращению Крыма и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Еще одним событием, вызвавшим незаурядный интерес наших читателей, стало сообщение о смерти представителя России при ООН Виталия Чуркина. По официальным сообщениям, причиной его внезапной кончины стал сердечный приступ.

Не хочется устраивать пляски на костях, но нельзя не отметить того, что Чуркин являлся одним из самых ненавистных для украинцев представителем Кремля, вследствие чего соцсети моментально вспыхнули десятками едких комментариев по поводу его смерти. И эта ненависть была абсолютно заслуженной: в своих выступлениях он неоднократно заявлял, что в оккупированном Крыму и Донбассе нет российских военных, не признавал действующую власть в Киеве, а также постоянно подчеркивал, что Россия не занимается бомбардировками Алеппо. А, всколыхнувшее весь мир, абсолютно циничное заявление Чуркина о том, что «детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать за жертв бомбежек», достойно того, чтобы стать эпитафией на его надгробной плите.

Чтобы не опускаться до уровня риторики российских пропагандистов, приведу достаточно корректный, и, в то же время, четко характеризующий личность Чуркина комментарий представителя Украины в ООН Владимира Ельченко: «Каждый посол выражает позицию своего государства. В дипломатии есть такое правило - если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил». Добавить здесь нечего.

Также на этой неделе вся прогрессивная часть человечества (и наша аудитория не стала исключением), затаив дыхание, следила за экстренной пресс-конференцией NASA на тему «Открытие за пределами нашей Солнечной системы». Всем, верящим в наше счастливое «космическое» будущее, к коим я причисляю и себя, было отчего это дыхание затаить. Оказалось, что ученые обнаружили похожие на Землю планеты у звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея.

Мало того, что этих планет аж семь штук, и все они похожи на Землю. Так еще и, как минимум, три из них находятся в так называемом «поясе жизни», что означает большую вероятность наличия там воды в жидком состоянии, приемлемой температуры и плотной атмосферы.

Раньше ученые уже находили системы с семью планетами, но еще никогда они не были так похожи на Землю. Однако есть большая вероятность того, что планеты постоянно повернуты к своей звезде одной стороной: на одной половине планеты царит вечный день, тогда как на противоположной — непроглядная ночь, что уменьшает шансы на наличие жизни.

Есть еще один очень интересный момент - все планеты находятся гораздо ближе к своей звезде, чем наши в Солнечной системе. Если систему TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия – ближайшей к Солнцу планеты в Солнечной системе. Кроме того, планеты расположены так близко, что с каждой из них можно увидеть соседние, как Луну с Земли. Представляете себе – просыпаетесь утречком, завариваете себе кофе, выходите на берег океана и у вас перед глазами в небе висят несколько планет. Красота!

Расстраивает только одно – эта звездная система находится от нас на расстоянии в 39 световых лет. А это означает, что паковать вещи и открывать новый дивный мир нам пока рановато.

Неудивительно, что, на фоне таких ошеломляющих новостей, наши читатели проигнорировали сообщение о последнем шаге «Газпрома» в деле практической реализации проекта «Турецкий поток». В Амстердаме на этой неделе был подписан контракт на строительство уже второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», который планируется проложить по дну Черного моря, в обход Украины. Это означает, что у Украины остается все меньше времени озаботиться вопросом будущего своей газотранспортной системы. В «Газпроме» неоднократно заявляли, что «Турецкий поток» должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в страны ЕС, поскольку якобы «позволяет снять риски транзита через Украину».

Реализация этого проекта, по оценкам украинских экспертов, лишит Украину доходов в объеме около 2 млрд долларов в год, а также примерно в пять раз снизит стоимость украинской газотранспортной системы. Так что нам есть над чем поломать голову.

Кроме того, наши читатели на этой неделе не обратили внимания на бравые заявления премьер-министра Владимира Гройсмана. Наш глава правительства узрел, что под его мудрым руководством, несмотря на происки внешних и внутренних врагов, «желающих помешать», в Украине начался новый этап экономического роста. Боюсь, что так же, как и нынешнее заявление премьера, читатели могли этого не заметить.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН