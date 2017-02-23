МИД: мы будем работать над использованием санкционного давления на РФ за признание "паспортов Л/ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев журналистам в Киеве.

«Президент четко определил, что такие деструктивные действия Кремля (указ президента РФ о признании «паспортов» ОРДЛО) могли бы свести дискуссию в ЕС с нашими основными партнерами не в плоскость какого-то облегчения санкций, а ужесточения санкций за такую агрессивную политику Кремля. И мы будем работать с нашими главными партнерами с тем, чтобы санкционное давление на Россию как единственный инструмент политического влияния, чтобы оно сохранилось и использовалось», - заявил Макеев.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права. В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» выравнивание ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.