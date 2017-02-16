"Впихнуть" Украине: РФ не знает, что делать с Донбассом - российский политолог

Его содержание все дороже, политического смысла в нем уже никакого, идти на Киев или даже на Мариуполь никто не собирается, написал на своей странице в Facebook российский политолог Валерий Соловей.

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По его словам, "впихнуть" Донбасс Украине не удается ни на каких условиях - ни на российских, ни на украинских.

"В итоге сакраментальное решение: 1) на содержании Донбасса экономить; 2) ожидать. Чего ожидать, никто не знает и даже вообразить не в состоянии, ибо цели никакой нет", - отметил Соловей.

Ранее в Европейском Союзе вновь возложили на Россию ответственность за решение кризиса на востоке Украины и выразили обеспокоенность информацией о присутствии российской военной техники и персонала на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.