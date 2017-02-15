Российский историк назвал мягкий и жесткий способы завершения войны на Донбассе

Пока Кремль рассчитывает на то, что Украина не выдержит давления и пойдет фактически на создание Приднестровья на Донбассе, заявил в интервью Апострофу российский историк, специалист по истории России XX века Андрей Зубов.

"Но если Украина выдержит давление и не пойдет на это, тогда Минские соглашение — самая мягкая форма решения. И мне кажется, что внутренне Кремль к ней все более и более готов", - отметил он.

При этом Зубов считает, что ликвидация одного за другим "вождей" "донецкого сепаратизма" — это характерный признак того, что Кремль ищет какого-то приемлемого для мирового сообщества урегулирования на Донбассе.

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"Донбасс очень обременителен для России — еще более, чем Крым, потому что там идет война, разорена территория, ее надо как-то поддерживать, людей надо кормить, большое количество беженцев с Донбасса и на территории России тоже", - отметил российский историк.

В то же время жесткий способ разрешения конфликта - это просто уйти с Донбасса, предоставить Украине решать самой проблему этой территории полностью.

Для России самое худшее, если вообще уйти и забыть. "Тогда потери и моральные, и политические, да и экономические будут намного больше", - подытожил Зубов.