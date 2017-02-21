Луценко прогнозирует внесение в ВР представления на снятие неприкосновенности с Артеменко за план об "аренде Крыма"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком сегодня в Киеве.

«В отношении Артеменко сегодня возбуждено уголовное производство, в ближайшее время он будет вызван к следователю. В случае, если он явится – ему будут поставлены принципиальные вопросы. Главный из них будет касаться той части его «плана», который был опубликован в американской прессе. Где говорится о том, что господин Артеменко согласовал этот «план» с помощниками американского и российского президентов», - заявил Луценко.

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«Именно этот нюанс, который является частью материала американского СМИ, является важным для следствия. В случае, если депутат не явится – мы подготовим необходимые материалы для рассмотрения в ВР о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Статья – государственная измена. Если он явится и предоставит доказательства – это не значит, что мы не внесем представление. С большой долей вероятности я думаю, что представление в любом случае будет внесено», - добавил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко об отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии вчера, 20 февраля, приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.