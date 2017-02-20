"Отдать Крым в аренду": украинский нардеп предложил Белому дому "план" снятия санкций с России – NYT

Как сообщает The New York Times, план народного депутата из фракции Радикальная партия Андрея Артеменко предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины. Украинские избиратели, в соответствии с его идеей, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

"Многие люди будут называть меня российским агентом, агентом США, агентом ЦРУ", – сказал Артеменко. – Но как найти хорошее решение между нашими странами, если мы не говорим?".

Адвокат Трампа Майкл Коэн и давний деловой партнер Трампа российского происхождения Феликс Сатер, что, по информации издания, имеют отношение к плану, заявили, что они не обговаривали с Трампом это предложение, и не имеют никакого опыта в области внешней политики. Коэн является одним из нескольких соратников Трампа, что находится под пристальным вниманием ФБР за его связи с Россией, как утверждают представители правоохранительных органов. Сам он отрицает любые незаконные связи.

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Сатер несколько десятилетий назад признал себя виновным в участии в схеме фондовых манипуляций. Артеменко провел два с половиной года в тюрьме в Киеве в начале 2000-х годов по обвинению в хищении, а потом, освободившись, он сказал, что дело было политически мотивированным.

«Я хочу остановить войну, это первое, – прокомментировал план Сатер. – Второе - я абсолютно верю, что США и Россия должны быть союзниками, а не врагами».

После личного разговора с Сатером и Артеменко, Коэн заявил, что передаст план в Белый дом.

По словам Коэна, Сатер дал ему письменное предложение в запечатанном конверте. Когда Коэн встретился с Трампом в Овальном кабинете в начале февраля, он оставил это предложение в офисе Флинна.

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Пока не ясно, примет ли Белый дом это предложение серьезно. Как отмечает издание, этот «дипломатический фриланс» вызвал гнев украинских чиновников. В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США".

Чалый отверг идею договора аренды Крыма. "Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут продвигаться лишь теми, кто открыто или скрыто представляет интересы России".

Коэн сказал, что он ждал ответа, но Флинн был вынужден уйти со своей должности. Теперь Коэн, Сатер и Артеменко надеются на нового советника Трампа.