"Отдать Крым в аренду": украинский нардеп предложил Белому дому "план" снятия санкций с России – NYT
За неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение по отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России.
Как сообщает The New York Times, план народного депутата из фракции Радикальная партия Андрея Артеменко предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины. Украинские избиратели, в соответствии с его идеей, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.
"Многие люди будут называть меня российским агентом, агентом США, агентом ЦРУ", – сказал Артеменко. – Но как найти хорошее решение между нашими странами, если мы не говорим?".
Адвокат Трампа Майкл Коэн и давний деловой партнер Трампа российского происхождения Феликс Сатер, что, по информации издания, имеют отношение к плану, заявили, что они не обговаривали с Трампом это предложение, и не имеют никакого опыта в области внешней политики. Коэн является одним из нескольких соратников Трампа, что находится под пристальным вниманием ФБР за его связи с Россией, как утверждают представители правоохранительных органов. Сам он отрицает любые незаконные связи.
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Сатер несколько десятилетий назад признал себя виновным в участии в схеме фондовых манипуляций. Артеменко провел два с половиной года в тюрьме в Киеве в начале 2000-х годов по обвинению в хищении, а потом, освободившись, он сказал, что дело было политически мотивированным.
«Я хочу остановить войну, это первое, – прокомментировал план Сатер. – Второе - я абсолютно верю, что США и Россия должны быть союзниками, а не врагами».
После личного разговора с Сатером и Артеменко, Коэн заявил, что передаст план в Белый дом.
По словам Коэна, Сатер дал ему письменное предложение в запечатанном конверте. Когда Коэн встретился с Трампом в Овальном кабинете в начале февраля, он оставил это предложение в офисе Флинна.
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Пока не ясно, примет ли Белый дом это предложение серьезно. Как отмечает издание, этот «дипломатический фриланс» вызвал гнев украинских чиновников. В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США".
Чалый отверг идею договора аренды Крыма. "Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут продвигаться лишь теми, кто открыто или скрыто представляет интересы России".
Коэн сказал, что он ждал ответа, но Флинн был вынужден уйти со своей должности. Теперь Коэн, Сатер и Артеменко надеются на нового советника Трампа.