Геращенко: Цель решения Путина - национализировать украинское имущество на оккупированных территориях

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Итак, Путин признал никчемные бумажки "документами ОРДЛО". Это еще не признание самих "республик", только их никчемных бумажек, но нас не должны вводить в заблуждение все эти слова из путинского указа о "временности, на период до политического урегулирования и т.д"», - отметила она.

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«Не удивлюсь, если следующим шагом будет национализация украинского имущества на оккупированных территориях. Почему-то уверена, что именно под это российско-лднровское мародерство и кражу создается эта база с признанием бумажек-"документов", чтобы далее признать украинскую собственность "республиканской" и все украсть, как это было с Крымом», - добавила Геращенко.

По ее словам, всю последнюю неделю общественное мнение в РФ готовили к признанию так называемых "республик".

Геращенко подчеркнула, что РФ - единственная страна в мире, которая признала так называемые «документы», тем самым признавая свой фактический контроль на оккупированной территории Донбасса.

По ее убеждению, целью указа Путина является дестабилизация ситуации в Украине.

Также это может быть первым шагом властей РФ к национализации и возможному признанию «ЛНР» и «ДНР», созданию фундамента для замороженного конфликта.

Кроме того, Геращенко заявила, что это подталкивание Украины и мира к выполнению политического блока Минских соглашений, без приоритетности аспекта безопасности и гуманитарного аспекта, а также традиционная российская политика шантажа, в то время, «когда мир показывает единство в осуждении РФ, требуя отдать Крым и уйти с Донбасса».

Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о признании Россией «паспортов» и других «документов», выданных псевдовластью так называемых «ДНР» и «ЛНР».