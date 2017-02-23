"Это не поможет решить конфликт": посол Италии прокомментировал признание Москвой "документов Л/ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Все страны признают украинский суверенитет, целостность и независимость, и все страны, которые придерживаются этого принципа, они не могут признать те паспорта», - сказал дипломат.

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«И то, что такие документы были признаны президентом (Владимиром Путиным - УНИАН), это ничем не поможет решению конфликта», - подчеркнул посол Италии.

При этом на вопрос о возможности ужесточения европейских санкций в ответ на признание Россией «документов» оккупационных режимов Донбасса, посол отметил, что не может сказать, можно ужесточить из-за этого санкции, потому что это не относится к его компетенции.

«Можно давить санкциями в каких-то моментах, но главной целью всегда остается решение конфликта», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.