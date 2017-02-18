Порошенко: Признание Россией "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" является очередным доказательством нарушения международного права
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение президента РФ Владимира Путина о признании в России паспортов, выданных псевдовластями так называемых «ДНР» и «ЛНР», является очередным доказательством российской оккупации и нарушения международного права.
Об этом Порошенко заявил в комментарии журналистам после переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом «на полях» 53-й Международной конференции по вопросам безопасности сегодня в Мюнхене.
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«Я информировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании «паспортов» оккупированных территорий так называемых «ЛНР» и «ДНР». Для меня это очередное доказательство действия российской оккупации, российского нарушения международного права», - сказал он.
«Очень символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности», - добавил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о признании Россией «паспортов» и других «документов», выданных псевдовластями так называемых «ДНР» и «ЛНР».