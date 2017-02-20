"Чуркин - все": как соцсети отреагировали на смерть постпреда России при ООН

21:25, 20 февраля 2017
Курьёзы
23731

Пользователи соцсетей активно комментируют новость о внезапной смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Чуркин умер в Нью-Йорке / twitter.com/rozhkovsky

Чуркин известен своими лживыми заявлениями.

Читайте такжеNew York Post назвал причину смерти постпреда России при ООН Чуркина

Он неоднократно заявлял, что в оккупированном Крыму и Донбассе нет российских военных, не признавал действующую власть в Киеве, а также постоянно подчеркивал, что Россия не занимается бомбардировками Алеппо.

Поэтому в соцсетях известие о его смерти встретили радостно:

 

 

 

 

 

 

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

Он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности с 8 апреля 2006 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смерть постпреда России при ООН Чуркина
Теги: #Россия#ООН#Чуркин