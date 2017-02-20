"Чуркин - все": как соцсети отреагировали на смерть постпреда России при ООН
Пользователи соцсетей активно комментируют новость о внезапной смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.
Чуркин известен своими лживыми заявлениями.
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Он неоднократно заявлял, что в оккупированном Крыму и Донбассе нет российских военных, не признавал действующую власть в Киеве, а также постоянно подчеркивал, что Россия не занимается бомбардировками Алеппо.
Поэтому в соцсетях известие о его смерти встретили радостно:
Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин ©— Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) February 20, 2017
2017 – год российской дипломатии
Теперь наконец-то в ООН консенсус по сбитому над Донбассом Боингу.— РБ головного мозга (@belamova) February 20, 2017
Умер единственный из всего СовБеза кто голосовал против трибунала pic.twitter.com/zKd75VyzJV
Всего месяц президент, а русские мрут как мухи. Дальше будет лучше— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) February 20, 2017
Чуркин умер в апартаментах МИД РФ в Нью-Йорке pic.twitter.com/4egtg1vqAK— Трезубец (@TridentUA) February 20, 2017
Спасибо, Чуркин. pic.twitter.com/A0zAntn4fY— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) February 20, 2017
Чуркин был мудак.— Мид Роисси (@Fake_MIDRF) February 20, 2017
В 1986 говорил, что "Чернобыль под контролем"
В 2014, что "войск России в Крыму нет"
В 2016, что Россия не бомбит Алеппо
Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин умер в возрасте 64 лет https://t.co/i2ivUJUmmdpic.twitter.com/la1A9cusWT— IT Sector Харьков (@itsector) February 20, 2017
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.
Он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности с 8 апреля 2006 года.