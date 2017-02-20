"Чуркин - все": как соцсети отреагировали на смерть постпреда России при ООН

Чуркин известен своими лживыми заявлениями.

Читайте такжеNew York Post назвал причину смерти постпреда России при ООН Чуркина

Он неоднократно заявлял, что в оккупированном Крыму и Донбассе нет российских военных, не признавал действующую власть в Киеве, а также постоянно подчеркивал, что Россия не занимается бомбардировками Алеппо.

Поэтому в соцсетях известие о его смерти встретили радостно:

Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин ©



2017 – год российской дипломатии — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) February 20, 2017

Теперь наконец-то в ООН консенсус по сбитому над Донбассом Боингу.



Умер единственный из всего СовБеза кто голосовал против трибунала pic.twitter.com/zKd75VyzJV — РБ головного мозга (@belamova) February 20, 2017

Всего месяц президент, а русские мрут как мухи. Дальше будет лучше — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) February 20, 2017

Чуркин умер в апартаментах МИД РФ в Нью-Йорке pic.twitter.com/4egtg1vqAK — Трезубец (@TridentUA) February 20, 2017

Чуркин был мудак.



В 1986 говорил, что "Чернобыль под контролем"

В 2014, что "войск России в Крыму нет"

В 2016, что Россия не бомбит Алеппо — Мид Роисси (@Fake_MIDRF) February 20, 2017

Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин умер в возрасте 64 лет https://t.co/i2ivUJUmmdpic.twitter.com/la1A9cusWT — IT Sector Харьков (@itsector) February 20, 2017

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

Он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности с 8 апреля 2006 года.