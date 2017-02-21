Представитель России в ООН заявил, что признание Кремлем "паспортов Л/ДНР" не противоречит Минским соглашениям

Заместитель постоянного представителя России в Совбезе ООН Петр Ильичев заявил, что признание паспортов так называемых "Л/ДНР" не противоречит Минским соглашениям. Об этом он заявил во время дебатов на тему конфликтов в Европе в Совбезе ООН, пишет «112 Украина».

Отмечается, что Ильичев ответил на заявления представителей Франции и США о том, что признание паспортов боевиков противоречит минским соглашениям и не способствует ускорению решения конфликта. Также он заявил, что Украину "лихорадит от кризиса".

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Между тем, признание паспортов Россией раскритиковал Генеральный секретарь ОБСЕ Лабмерто Заньер.

Ранее в Кремле назвали вопрос о признании «Л/ДНР» неуместными «виртуальными разглагольствованиями».

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, при каких обстоятельствах Россия, в контексте признания «паспортам» так называемых «ЛНР» и «ДНР» может признать эти временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей. «Вопрос, честно говоря, некорректный, в данной ситуации какие-то виртуальные рассуждения неуместны не могут быть применимы», - сказал Песков.