Депутата Артеменко, который предлагал "сдать Крым в аренду", ждут на допрос

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Ему повестку хотели вручить сегодня в Раде, но не нашли там. Поэтому ему ее послали (по месту жительства и работы - УНИАН)", - сказала Сарган и добавила, что Артеменко ждут в прокуратуре в пятницу, 24 февраля.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение народного депутата от Радикальной партии Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

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«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.