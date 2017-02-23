Ученый рассказал, когда могут обнаружить жизни на открытых NASA планетах

Пока что речь идет лишь о том, что там может быть вода, рассказал Анатолий Казанцев из Астрономической обсерватории КНУ им. Шевченко, передает Gazeta.ua.

"В этом уникальность системы. Можно наблюдать за одной планетой, а изучать все сразу, потому что они одинаковые", - заявил он.

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Казанцев отметил, что при современных технологиях люди смогут долететь туда не менее, чем через сотни лет, если человечество будет максимально развиваться.

"Сейчас полет в ту систему не обсуждают. Можно послать туда радиосигнал. Если его мощности хватит, быстрый ответ получим через 80 лет", - рассказал ученый.

Как сообщал УНИАН, астрономы нашли похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Причем на всех семи планетах может быть жидкая вода, но на трех из них можно найти ее скорее, чем на других.