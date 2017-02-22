"C каждой из планет можно увидеть соседние, как Луну с Земли": подробности сенсационного открытия астрономов (видео)

Красный карлик TRAPPIST-1 в созвездии Водолея расположена в 39 световых годах. В 2016 году астрономы при помощи наземного телескопа обнаружили три планеты, которые вращаются вокруг этой звезды, передает Медуза.

После этого астрономы исследовали TRAPPIST-1 при помощи космического телескопа "Спитцер" и обнаружили еще четыре планеты. На всех из них может быть вода. "Это настоящий сюрприз", — заявил бельгийский астроном Микель Жийон. Раньше ученые уже находили системы с семью планетами, но никогда они не были так похожи на Землю.

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Отмечается, что о найденных планетах известно немного. Как заявил Жийон, "их атмосфера может быть похожа на атмосферу Земли или Венеры, а может быть и совсем иной". Ученые знают только приблизительные размеры планет — планеты похожи на Землю.

Кроме того, известно, как часто они делают один оборот вокруг своей звезды: от полутора до 20 дней. Все планеты находятся гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе: если TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия. Планеты расположены так близко, что с каждой из них можно увидеть соседние, как Луну с Земли.

Ранее в NASA заявили, что система, в которой ученые обнаружили семь экзопланет, похожих на Землю, не очень молодая, ей минимум 500 млн лет и она медленно эволюционирует.