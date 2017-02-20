Ельченко о Чуркине: Попытки наладить нормальный контакт не привели к изменению его риторики

"Знал Чуркина много лет, хотя и не близко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, к инструкций из своей столицы можно добавить определенный личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличимым от позиции РФ, которую он представлял, было бы неправильно - ред.)", - сказал Ельченко Громадському.

"Попытки наладить нормальный контакт были. Но, к сожалению, они не привели к изменению его риторики. В дипломатии есть такое правило - если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", - отметил постпред Украины.

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21 февраля Украина, председательствуя в Совбезе ООН, организует открытые дебаты на уровне министров иностранных дел, посвященные конфликтам в Европе. Председательствовать на этих дебатах будет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Если от представителей других государств-членов Совбеза поступит просьба посвятить смерти Чуркина часть этого заседания, Украина должна будет это сделать.

«Будем исходить из предложений, которые получим», - отметил Ельченко в комментарии Громадському.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он был начальником управления информации МИД РФ, замглавы ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности с 8 апреля 2006 года.