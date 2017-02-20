В Кремле признание паспортов "Л/ДНР" оправдали блокадой и "гуманитарными соображениями"

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, признание Россией "документов" оккупированного Донбасса не идет вразрез с международным правом, и в Кремле не согласны с президентом Украины Петром Порошенко, который считает иначе.

"Это, собственно, де-юре выравнивание ситуации для того, чтобы де-факто признать. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать – признавать фактические выданные документы", - сказал Песков.

Он утверждает, что такая ситуация возникла из-за блокады ОРДЛО со стороны Украины, и люди не могут оформить паспорта и другие документы. "В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ", - заявил Песков.

"Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения Минских договоренностей здесь нет, нет никого повода для обострения ситуации", - сказал он.

Как заявил Песков, Россия воспринимает эти "паспорта" как "фактически выданный документ".

При этом он не смог ответить на вопрос, является ли нарушением российского закона о запрете двойного гражданства наличие таких документов у некоторых депутатов Госдумы.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Песков заявлял, что "паспортами" с оккупированного Донбасса можно пользоваться в РФ из гуманитарных соображений. По его словам, использование паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" в России не является "официальным признанием паспортов".

"Речь идет об отдельных решениях, которые принимались, могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса, который, как известно, находится под строжайшим эмбарго со стороны Украины", - сказал Песков.

"У этих людей приходят в негодность действующие украинские паспорта и у них нет возможности получить другие документы. Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации с использованием таких паспортов действительно возможны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.