В Минобороны РФ похвастались результатами "испытаний новых вооружений" в Сирии

Выступая в Государственной думе, он заявил, что со 162 испытуемых в Сирии новых систем вооружений только 10 не оправдали надежд, как сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, добавил он, благодаря 1760 боевым вилетам российской авиации в Сирии почти 90 процентов военных летчиков России получили боевой опыт.

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Министр также назвал успешной миссию единственного российского авианесущего корабля «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, несмотря на то, что два из самолетов с этого корабля в течении миссии были утоплены. По его словам, полученный опыт даст возможность избегать ошибок в будущем.

На Западе и в значительной части арабского мира резко критикуют российскую военную кампанию в Сирии в поддержку правящего режима авторитарного президента Башара аль-Асада, которому во многих западных и арабских странах отказали в легитимности. По их данным, которые частично основываются на сообщениях самих российских военных, главной целью ударов России стали не исламисты, как утверждает Москва, а другие противники Асада, среди них и те, что имеют поддержку Запада и арабского мира.