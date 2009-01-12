Отказ России от газового меморандума еще не поступил

Заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о фактическом отказе выполнять газовый меморандум, подписанный премьер-министрами Украины и России в октябре 2008 года, еще раз свидетельствует о непоследовательности позиции России в веденни газовых переговоров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Это свидетельствует о том, что российская сторона, к большому сожалению, непоследовательна, если это, конечно, произойдет (если Россия действительно откажется выполнять условия меморандума – УНИАН)», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что на сегодня Россия отказалась выполнять условия двустороннего меморандума в одностороннем порядке лишь в устной форме. Однако, руководствуясь этикой и практикой международных отношений, денонсация документа должна происходить в такой же форме, в которой соглашение было достигнуто.

«Раз этот меморандум был заключен в письменной форме, мы должны получить письменный ответ о дененонсации. Однако пока его, на сколько я знаю, нет. Может быть, в Кабмин он и поступил, потому что речь идет о документе, подписанном премьер-министрами. Но если это произойдет (будет получено письменное подтверждение о выходе из меморандума), то это будет еще одним очень четким доказательством непоследовательности и абсолютно нелогичной политики нашего партнера», – заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он выразил надежду, что эта «турбулентная фаза» в украинско-российских отношениях в скором времени пройдет, и стороны смогут придти к нормальным взаимоотношениям.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 2 октября 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН подписали меморандум, согласно которому ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» заключают прямые договоры на поставку газа в Украину, при этом цена на газ, закупаемый Украиной у России, и тариф на транзит газа через территорию Украины должны быть повышены до уровня европейских в течение трех лет.

Сегодня, 12 января, Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность, что контракт на поставку газа в Украину в 2009 году будет подписан в соответствии с условиями этого меморандума.

Сегодня же, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО заявил, что положения Меморандума о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами России и Украины от октября 2008 года утратили силу и не могут быть основой для дальнейших переговоров.