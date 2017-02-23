Однопартиец Арьев говорит, что у многих были основания не любить Гончаренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арьев сказал в комментарии журналистам.

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“У многих были основания не любить Гончаренко по политическим причинам”, - отметил депутат.

По его словам, в последнее время Гончаренко “довольно жестко действовал против Российской Федерации”.

“Я не знаю, что произошло, но подчеркиваю, что среди белого дня похищают человека”, - сказал Арьев.

Он отметил, что правоохранительные органы должны срочно провести следственные действия, “поскольку речь идет об уголовной статье — покушение на жизнь государственного деятеля, каковым является каждый из народных депутатов Украины”.

“И я бы со всей серьезностью отнесся бы к этой информации”, - подчеркнул Арьев.

Он отметил, что ничего не слышал о том, что Гончаренко угрожали. “Мне он не говорил, у нас с ним нет очень близкого общения”, - пояснил Арьев.

Арьев также сообщил, чтовчера в сессионном зале парламента обсуждал с Гончаренко планы на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. “Я с ним вчера разговаривал по поводу наших планов на сессию ПАСЕ, которая будет в апреле, поскольку он является членом делегации ПАСЕ”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о похищении депутата Гончаренко. К розыску депутата подключилась Служба безопасности Украины.

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».