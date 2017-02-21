Россия намерена передать Украине 12 заключенных из аннексированного Крыма 3 марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"Между тем, мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию", - сообщил он.

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Петухов отметил, что речь идет не о политзаключенных.

"Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они все граждане Украины имеют право вернуться на территорию Украины. Сейчас передача запланирована на 3 марта. Мы дополнительно сообщим, когда наши граждане будут на нашей территории", - добавил он.

Стоит отметить, что ранее в ПАСЕ приняли украинскую резолюцию с требованием к РФ освободить политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, по словам депутата ПАСЕ от Литвы Эмануелиса Зингериса, представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представление нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей Крыма, причастных к преследованию крымских татар.