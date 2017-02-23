Рада рассматривает вопрос об улучшении правоохранительной деятельности (прямая трансляция)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит блок вопросов об улучшении правоохранительной деятельности и вопросы финансов и банковской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют рассмотреть вопросы совершенствования механизмов уголовного производства. Читайте такжеРада назначила досрочные выборы глав ряда городов и сел Кроме того, планируют рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных выборов Северодонецкого городского совета Луганской области. Также запланировано рассмотрение законопроекта, который должен упорядочить документальное оформление травм участникам АТО.

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