Рада рассматривает вопрос об улучшении правоохранительной деятельности (прямая трансляция)

10:11, 23 февраля 2017
Политика
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит блок вопросов об улучшении правоохранительной деятельности и вопросы финансов и банковской деятельности.

Верховная Рада / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют рассмотреть вопросы совершенствования механизмов уголовного производства.

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Кроме того, планируют рассмотреть проект постановления о назначении внеочередных выборов Северодонецкого городского совета Луганской области.

Также запланировано рассмотрение законопроекта, который должен упорядочить документальное оформление травм участникам АТО.

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