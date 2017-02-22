В Днепре призывают всех неравнодушных сдать кровь для раненых бойцов АТО (видео)

Днепровская Областная больница Мечникова призывает неравнодушных сдать кровь для раненых бойцов. День донора запланирован на 24 февраля, поскольку запасы, сделанные в декабре, уже почти исчерпались. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ежедневно для спасения тяжелораненых воинов приходится переливать около десяти литров донорской крови. Только за минувшие выходные доставили пятерых пострадавших от обстрелов Авдеевки. Двое – крайне тяжелые. Без переливания они бы не имели ни одного шанса выжить.