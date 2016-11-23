"Очередное хамское заявление": Левочкин назвал ложью обвинения Авакова в его причастности к разгону Майдана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Левочкина.

«Про Майдан. Напомню, что именно неоправданная жестокость милиции против студентов на площади Независимости 30 ноября 2013 года стала причиной моего протеста и ухода с поста главы Администрации президента. Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и прежние, построено на лжи», – сказал депутат.

Читайте такжеДепутат показал, как "великий москвофил" Левочкин во время войны достраивает особняк в Конча-Заспе (фото, видео)

Левочкин также отметил, что заявления министра направлены на отвлечение внимания от собственной провальной работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Северодонецке Аваков заявил, что экс-глава Администрации президента Левочкин является автором идеи разгона Майдана.

"Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", - сказал министр.

В интервью российской газете «Аргументы и факты» от 24 декабря 2014 г. бывший президент Украины Виктор Янукович, который скрывается в России, заявил, что подозревает бывшего главу своей администрации Левочкина в организации провокаций, для того, чтобы перевести в радикальное русло мирные акции протеста на Майдане.

«Безусловно, никакого приказа на разгон демонстрантов не было и не могло быть. На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для того, чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания», - сказал Янукович.

В тот же день Левочкин отверг эти обвинения.