О чем Фирташ "запоет" в США

Прежде всего, следует отметить, что у украинцев слишком большие надежды на то, что, чем больше компрометирующего материала о коррупции в высших кругах украинской власти окажется за границей, тем быстрее Запад начнет бороться с этой проблемой. Нет! С коррупцией придется бороться нам самим. Американцы не будут менять политическое руководство Украины только на основании проблемы коррупции у нас, поскольку они и так больше всех нас знают практически на 100%, что и как воруется в Украине, где оседает украденное, в каких оффшорных зонах. Причем знают об всех коррупционерах — от президента до последнего районного миллионера.

Вопрос в другом. Первое, что скажут американские следователи Фирташу: «Покажите, пожалуйста, документы, на основании которых был политический сговор по свержению Януковича и разделу власти в Украине». Речь идет о знаменитой встрече в Вене. В общем-то, Фирташ сам виноват: сказав о том, что он в сговоре с Порошенко, Левочкиным и Кличко, он, тем самым, по политическим мотивам «задержался» еще на год в Австрии. Но именно это теперь является самым ценным для американской стороны.

С одной стороны, американцы будут собирать материалы о политической коррупции в Украине и сговоре политика Порошенко с другими лицами, в том числе, Фирташем, чтобы получить дополнительную власть в Украине. С другой стороны, Фирташ получил свои деньги благодаря Путину и Могилевичу. Он имеет какой-то свой процент, но все миллиарды просто проходили мимо его рук, и он был одним из тех людей, на которых «Газпром» перевел миллиарды долларов, отчислив эти суммы мимо бюджета России. И вот это очень важно для Соединенных Штатов, потому что показания Фирташа против Путина, «Газпрома» и Могилевича будут «золотой страницей» в будущем досье на Путина, например, для Гааги.

С одной стороны, американцы будут собирать материалы о политической коррупции в Украине и сговоре политика Порошенко с другими лицами, в том числе, Фирташем, чтобы получить дополнительную власть в Украине

Таким образом, Фирташ очень удобен для США. С одной стороны, он становится мощнейшим оружием давления на президента Порошенко, потому что может все рассказать. И, более того, показать тот злосчастный документ, которым он прикрывался в Вене. Так он сам попался на собственную уловку: кто его тянул за язык и заставлял говорить, что они распределили власть и захватили Украину? А теперь и ему тяжело — у него нет власти, а есть только огромное богатство.

С другой стороны, он становится фиксированным свидетелем и прекрасным информатором о верхушке окружения Путина, мафиози Могилевиче, «Газпроме» и самом Путине. Так что это двойной удар американцев.

Сейчас происходит обострение борьбы Трампа и Путина за Украину. И та, и другая сторона ищут инструменты для решения своих проблем в Украине. В данном случае, Соединенные Штаты получили такой инструмент — Фирташа. А теперь можно ожидать ответного хода Путина. Вполне возможно, что выступление Артеменко — это такой ответный ход. Но он не сравним по степени разрушительности с арестом Фирташа. А Фирташ так «запоет», что мы будем удивляться его писательским способностям.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор Социологической службы «Украинский барометр»