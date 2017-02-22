"Он не считает нас отдельной страной": Порошенко намекнул на сходство мышления Путина и нацистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видов Вооруженных сил, командиров боевых частей и соединений.

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"Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами пограничные участки на Донбассе..., она нависает по всей линии границы с РФ, и даже больше", - заявил Порошенко.

"Именно непризнание права украинцев на самоопределение лежит ныне в основе российской политики в отношении Украины", - сказал Порошенко.

По словам президента, нет оснований полагать, что эти основы в ближайшее время пошатнутся.

"Для Путина границы с Украиной не существует. Он не считает нас отдельной страной. Непризнание отдельных народов для нацистов было поводом для оккупации", - процитировал президента в "Твиттере" его пресс-секретарь Святослав Цеголко.