Янукович из Ростова шлет письма лидерам Европы с жалобами на Майдан

Такое предложение содержится в его обращении к лидерам ФРГ, Франции, Польши, руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента, а также в письмах к президентам РФ и США, как сообщает ТАСС.

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Так, в своем обращении Янукович также просит "предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека на Украине, восстановление демократии и верховенства права", в том числе "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследования преступлений, совершенных на Майдане".

Как сообщал УНИАН, печерский районный суд Киева предоставил адвокатам 17 дней на ознакомление с материалами уголовного производства в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.