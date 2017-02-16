Суд предоставил адвокатам Януковича 17 дней на ознакомление с материалами дела о госизмене

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Печерского райсуда Владимир Карабань.

Прокурор Руслан Кравченко просил суд предоставить адвокатам 10 дней на ознакомление с материалами дела, а адвокат Януковича Игорь Федоренко просил суд вообще оставить ходатайство без рассмотрения, поскольку считает, что экс-президенту до сих пор не объявлено подозрение, и поэтому не может идти речь об ознакомлении с материалами дела.

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Вместе с тем, по словам адвоката, если суд не вернет это ходатайство прокуратуре, то стороне защиты нужно месяц на ознакомление с материалами производства.

В итоге суд предоставил адвокатам 17 дней.

Федоренко заявил, что будет обжаловать это решение в апелляционном суде.

В то же время Кравченко в комментарии журналистам отметил, что такие решения не могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Также Кравченко отметил, что после ознакомления адвокатов с материалами производства прокуратура передаст обвинительное акт в отношении Януковича в суд, который уже будет рассматривать дело по существу.

Как сообщал УНИАН, Кравченко 1 февраля сообщил, что адвокаты начали ознакомление с материалами дела о госизмене Януковича.

По его словам, всего материалы этого уголовного производства относительно Януковича насчитывают 25 томов.

В свою очередь адвокат Януковича Федоренко отрицал, что защитники начали ознакомление с материалами дела.

По словам адвоката, поскольку досудебное расследование не завершено, правовых оснований для ознакомления с материалами дела в порядке статьи 290 УПК Украины нет.

28 января еще один адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Генпрокуратура до 28 марта 2017 года продлила специальное досудебное расследование дела о государственной измене Януковича. Сердюк также заявлял, что "без участия Виктора Януковича дело не может быть ни закончено, ни передано в суд".