Лавров заявил, что признание лидеров "Л/ДНР" было сделано с подписанием "Минска"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве на пресс-конференции с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем.

«Сошлюсь на вчерашнее заявление Генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Дзанньера, который выразил сожалению по поводу указа президента (РФ) и заявил, что, признав эти документы, российское руководство признало и лидеров вооруженных формирований провозглашенных республик, которые выдавали эти документы», - сказал Захаров.

«Хочу разъяснить господину Дзанньеру и всем, кто сокрушается по поводу якобы нарушения международного права, что признание лидеров самопровозглашенных республик было сделано с подписанием Минских договоренностей, которые, в свою очередь, были одобрены Совбезом ООН. Они признаны в качестве одной из сторон конфликта, и в качестве таковых работают над реализацией Минских договоренностей», - добавил он.

«В отсутствие прогресса – в решающей степени, по вине украинских властей – не заботиться о том, как организовать жизнь на этих территориях, они не имеют права, и мы будем им всячески помогать», - подчеркнул он.

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При этом он заявил, что признание документов созданных Россией так называемых «Л/ДНР», не противоречит Минским договоренностям.

«На счет того, соответствует или нет то, что происходит, духу и целям Минских договоренностей – соответствует не только духу и целям, но и букве Минских договоренностей, в которых прямо записана необходимость решить все гуманитарные проблемы этой части Донбасса», - заявил Лавров.

Он добавил, что «этот указ исключительно в интересах людей продиктован гуманитарными соображениями, он создает условия для реализации прав и свобод человека в ситуации, когда иным способом обеспечить выполнение этих международных стандартов невозможно по причине, которую вы все хорошо знаете».

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.