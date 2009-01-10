Медведев: Украина продавала газ своим потребителям вдвое дороже

Украина продавала газ своим потребителям по завышенной вдвое цене, заявил в пятницу президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, которую транслировали российские телеканалы.

"В прошлом году, когда мы поставляли газ украинским потребителям по 179,5 долларов (за тысячу кубометров), этот же самый газ украинский потребитель получал по цене 320 долларов за тысячу кубометров", - сказал глава российского государства.

"И вся эта маржа оседала в карманах структур, которые нам неизвестны, которые, по всей вероятности, выражают чьи-то коррупционные интересы. И деньги от этих сделок, по всей вероятности, использовались для достижения политических целей или для решения личных проблем", - добавил Медведев.

Он назвал эту ситуацию очень печальной. "Это бьет по карману обычного украинского потребителя, людей, которые нам небезразличны, близким нам людям", - цитирует президента РИА "Новости".

Он убежден, что украинские потребители должны знать о том, что "Газпром" поставлял газ по одной цене, а фактически им продавался газ по двойной цене.

Как сообщал УНИАН (Кто-то в Украине стремится сохранить газовых посредников, За "газовым конфликтом" стоит попытка вернуть посредников), вопрос об угрозе возврата посредников за последние дни поднимали как российские, так и украинские официальные лица.

Справка УНИАН. С 2006 года компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) была эксклюзивным поставщиком газа к Украине, реализовывая его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.