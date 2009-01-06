Кто-то в Украине стремится сохранить газовых посредников

По мнению официального представителя ОАО «Газпром» Сергея Куприянова, сложившаяся ситуация с поставками газа на Украину свидетельствует о наличии в Киеве политических сил, стремящихся сохранить посредника между ОАО "Газпром" и НАК "Нефтегаз Украины". "В целом по ситуации, которая складывается сейчас, создается впечатление, что дело не в коммерческих условиях, не в цене и не в объемах, а в том, что есть определенные политические силы, которые стремятся на любых условиях сохранить посредника", - сказал он.

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