За "газовым конфликтом" стоит попытка вернуть посредников

Вся ситуация, которая сегодня сложилась в сфере газовых взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией может быть вызвана попытками вернуть на газовый рынок Украины таких посредников как RosUkrEnergo и Укргазэнерго.

Правительство Украины, Министерство топлива и энергетики и НАК „Нафтогаз-України" ни при каких условиях не допустят попытки привлечения посредников и возврата непрозрачных, коррупционных отношений, которые сопровождали деятельность вышеупомянутых посреднических структур в системе газообеспечения Украины.

Правительство Украины, Минтопливэнерго и НАК „Нафтогаз Украины" будут продолжать настаивать на установлении прямых, прозрачных и прогнозируемых взаимоотношений в газовой сфере непосредственно между НАК „Нафтогаз Украины" и ОАО „Газпром".

Справка УНИАН. С 2006 года компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) была эксклюзивным поставщиком газа к Украине, реализовывая его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

В Меморандуме между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 г. предусмотрено, что при выполнении украинской стороной своих обязательств относительно расчетов за поставленный украинским потребителям природный газ, с 1 января 2009 г. будут установлены прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» относительно поставок газа в объемах, которые обеспечат его баланс для полного удовлетворения потребностей украинских потребителей без посредников.