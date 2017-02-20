Ляшко требует от нардепа Артеменко сложить мандат за предложение передать Крым в аренду РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно предложений Артеменко предоставить Крым России "в аренду".

Ляшко подчеркнул, что Россия - агрессор, и должна уйти из Украины, а санкции в отношении нее должны быть ужесточены до тех пор, пока РФ не покинет территорию Украины.

"То, что предлагает Артеменко, – это его собственная позиция, которая абсолютно не соответствует нашей позиции. Именно поэтому я требую от Артеменко сложить депутатский мандат", - подчеркнул Ляшко.

Лидер РПЛ выразил мнение, что Артеменко не имеет права быть членом их фракции, а также представлять их партию вообще.

"То, что произошло, – я считаю, что это дискредитация Украины, это дискредитация нашей команды", - отметил парламентарий.

Ляшко также сообщил, что сегодня в 15.00 состоится заседание фракции, на которое приглашен и Артеменко, и там будет обсуждаться эта ситуация. В том числе, на заседании будут обсуждаться и кадровые предложения. "Вплоть до исключения из фракции", - добавил лидер РПЛ.

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Отметим, сегодня издание The New York Times сообщило,

что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается выведение всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, по идее, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Пока не ясно, примет ли Белый дом это предложение всерьез. Как отмечает издание, этот «дипломатический фриланс» вызвал гнев украинских чиновников.

В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права подавать какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США" и отверг идею договора аренды Крыма.

"Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут проталкиваться лишь теми, кто открыто или скрыто представляет интересы России".