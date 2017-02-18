Порошенко: на Мюнхенской конференции Украина получила мощную мировую поддержку в борьбе с агрессией РФ

Президент Петр Порошенко заявляет, что на Мюнхенской конференции по безопасности Украина получила очередное подтверждение мощной мировой поддержки в борьбе с агрессией РФ.

Об этом он сообщил журналистам по результатам переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом "на полях" 53-й Международной конференции по вопросам безопасности сегодня в Мюнхене.

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"Вместе с теми встречами, которые состоялись сегодня, с переговорами с канцлером Германии Меркель, с нашими партнерами по НАТО, с другими лидерами государств, я считаю, что очень важно, что и сегодня, и вчера Украина оставалась среди первых и главных тем на конференции, и мы получили очередное подтверждение мощной мировой поддержки и солидарности с Украиной, помощи нам во время российской агрессии", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, с 17 по 19 февраля в Мюнхене продолжается 53-я Международная конференция по вопросам безопасности.

В мероприятии принимают участие около 500 человек, среди них - генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес, высокий представитель ЕС Федерика Могеріні, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Джеймс Маттис, сенатор-республиканец Джон Маккейн, лидеры европейских государств.