Глава Мюнхенской конференции высказался за присоединение США к "нормандскому формату"

Об этом Вольфганг Ишингер заявил в эксклюзивном интервью изданию Deutsche Welle в пятницу, 17 февраля.

"Я предлагаю администрации Трампа присоединиться к тем, кто вместе работает в так называемом "нормандском формате", - к Германии, Франции, России и Украине. Это бы усилило формат переговоров", - сказал Ишингер .

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Он напомнил, что в течение двух последних лет стороны "особо не продвинулись" в вопросе воплощения минских договоренностей в жизнь. По мнению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, присоединение к "нормандскому формату" Вашингтона дало бы новый импульс в поиске мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17-го по 19 февраля в Мюнхене.