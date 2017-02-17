Глава Мюнхенской конференции высказался за присоединение США к "нормандскому формату"
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказался за присоединение Соединенных Штатов Америки к так называемому "нормандскому формату" переговоров по разрешению вооруженного конфликта на Востоке Украины.
Об этом Вольфганг Ишингер заявил в эксклюзивном интервью изданию Deutsche Welle в пятницу, 17 февраля.
"Я предлагаю администрации Трампа присоединиться к тем, кто вместе работает в так называемом "нормандском формате", - к Германии, Франции, России и Украине. Это бы усилило формат переговоров", - сказал Ишингер .
Читайте такжеГенсек НАТО Столтенберг: "Я выступаю за диалог с Россией"
Он напомнил, что в течение двух последних лет стороны "особо не продвинулись" в вопросе воплощения минских договоренностей в жизнь. По мнению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, присоединение к "нормандскому формату" Вашингтона дало бы новый импульс в поиске мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17-го по 19 февраля в Мюнхене.