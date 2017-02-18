В Раде зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по проверке товарооборота с оккупированными территориями

Авторы документа – народные депутаты из партии УКРОП Тарас Батенко, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Ирина Констанкевич, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

«Мы как народные депутаты, которые поддерживают акции бойцов-добровольцев, которые препятствуют товарообороту между Украиной и оккупированными районами Донбасса, требуем создания Временной следственной комиссии по проверке всех аспектов поставки товаров, работ и услуг на временно оккупированные территории и из них, а также срочного рассмотрения законопроекта о статусе оккупированных территорий», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Представители УКРОПа убеждены, что война за независимость и торговля с оккупантами являются несовместимыми. Несмотря на это, двусторонний товаропоток между Украиной и неподконтрольными районами и контрабанда, которые питают так называемые ЛНР и ДНР, не прекращаются. Поэтому ВСК должна расследовать все аспекты торговли с временно оккупированными территориями, собрать факты коррупционных преступлений и халатности должностных лиц, которые ей способствуют, и направить соответствующие материалы в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины и другие правоохранительные органы, чтобы наказать преступников.

В итоге комиссия должна подготовить публичный отчет о своей деятельности и выработать предложения по урегулированию ситуации. Представители УКРОПа призвали коллег из парламента способствовать прекращению финансирования оккупантов, от «Градов» и пуль которых уже третий год подряд гибнут украинские ребята и калечатся сотни тысяч судеб.

«Убеждены, что только путем полной экономической блокады оккупированных районов удастся разорвать замкнутый круг кровопролития и смертей», – говорится в документе.

Напомним, что 21 февраля у здания Верховной Рады Украины по инициативе «Украинского объединения патриотов – УКРОП» состоится акция в поддержку законопроекта о временно оккупированных территориях и полной экономической блокаде ОРДЛО. В мероприятии примут участие представители и сторонники партии, ветераны антитеррористической операции, волонтеры. Также УКРОП призвал патриотов присоединиться к акции и обратился к демократическим политическим силам – «Народному фронту», «Батькивщине», «Самопомочи», «Свободе» и всем ответственным нардепам, которые болеют за судьбу Украины, с просьбой поддержать законопроект о статусе оккупированных территорий.