Глава финкомитета Рады Рыбалка заявил о давлении на него со стороны ГПУ и СБУ

«Сегодня представители Генпрокуратуры и СБУ ворвались в офис Днепропетровского областного отделения Радикальной партии Олега Ляшко и в центральный офис корпорации S.Group, которая принадлежит моей семье. Проводят обыски дома у сотрудницы корпорации Галины Елисеивой, у которой два маленьких грудных ребенка. Проводятся обыски у моего штатного помощника, как народного депутата, Карины Бабий», - заявил Сергей Рыбалка. Он сообщил, что корпорация S.Group является украинским производителем, и она старательно платит налоги и создает рабочие места в такое сложное для всей страны время, передает Обозреватель.

По словам главы финансового комитета, у него сегодня было запланировано ряд мероприятий в Днепре, в частности проведение личного приема граждан, совещание с депутатами Днепропетровского областного совета от Радикальной партии, а также с партийным активом. Все эти мерприятия уже сорваны.

«Это четвертый обыск за последние три года. Это происходит каждый год. А начались – во времена Януковича, когда вся коррумпированная властная машина пыталась отжать бизнес моей семьи. Сегодня они хотят сломать оппозиционного политика. Уверен, что это делается накануне очередных важных голосований в парламенте. Ознакомившись с постановлением об обыске, становится понятным, что эта власть действует как и предыдущая. Ничего не изменилось. Полный беспредел и беззаконие. Как повод для давления используются старые сфальсифицированные дела, открытые еще при режиме Януковича. Это абсурд! Они были закрыты из-за отсутствия какого-либо состава преступления. Тогда искали-переискали и ничего не нашли! Теперь у них стоит задача что-то снова сфабриковать», - отметил Сергей Рыбалка.

Он убежден, что то, что сегодня происходит, является политическим давлением на него как представителя оппозиционной Радикальной партии и на всю партию за их принципиальную позицию. «За мою критику, как председателя финансового комитета Верховной Рады, действий Национального банка. Нашей принципиальной позиции по изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс, которые хочет сегодня протянуть Генеральная прокуратура для того, чтобы каждого встречного можно было без суда и следствия посадить в тюрьму », - заявил Сергей Рыбалка.