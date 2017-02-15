Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание
16:04, 15 февраля 2017Политика
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Сегодня под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится внеочередное заседание правительства.
Кабмин проведет внеочередное заседание / Фото УНИАН
Как сообщает Правительственный портал, заседание начнется в 17.00
Место проведения: Дом правительства (ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд). Вход по паспортам и служебным удостоверениям.
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