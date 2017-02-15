Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание

Сегодня под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится внеочередное заседание правительства.

Как сообщает Правительственный портал, заседание начнется в 17.00 Место проведения: Дом правительства (ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд). Вход по паспортам и служебным удостоверениям. Читайте такжеТимошенко поблагодарила Гройсмана за "валентинку" Аккредитация СМИ осуществляется до 16.00 по телефонам: 256-62-48; 256 -63-68 и на e-mail: zmikmu@gmail.com

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